Şampiyonlar Ligi'nde başarı ve Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, ocak ayı transfer dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın, Real Madrid forması giyen Rodrygo için devrede olduğu iddia edildi. İspanyol basını, La Liga devinin yıldız futbolcu için aldığı yeni kararı duyurdu. Buna göre; Real Madrid Yönetimi, Xabi Alonso'nun planları arasında yer almayan 24 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Bu sezon çıktığı 15 maçta gol atamayan Rodrygo, iyice gözden düşmüş durumda.

DEVREDE AYRILMAK İSTEMİYOR

Öte yandan The Athletic'te konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "24 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu, yaz aylarında daha önce sahip olduğu "satılamaz" statüsünü kaybetmişti. Ancak oyuncunun Santiago Bernabéu'da kalma isteği, Premier League'den gelen yoğun ilgiye rağmen transferin gerçekleşmesini engelledi. 2026 yılında, ister Ocak'ta ister yaz döneminde olsun, Real Madrid Rodrygo için gelecek tekliflere açık olacak. Oyuncunun kendisi ise özellikle Dünya Kupası kadrosundaki yerini koruyabilmek için kıştan çok yaz transferini tercih ediyor.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Bu sezon Brezilyalı Rodrygo tüm kulvarlarda 15 maça çıktı; hiç gol atamadı ancak üç asist yaptı. Bu 15 maçın sadece dördüne ilk 11'de başladı ve toplam sadece 434 dakika süre aldı. Bu da İspanyol Teknik Direktör Xabi Alonso'nun onu planlarında nereye koyduğunu net biçimde ortaya koyuyor." Güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen Rodrygo için birçok dev kulüp devrede. Sarı-Kırmızılılar, kiralama formülüyle Real Madrid'in kapısını çalacak. Teklifte zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun da bulunması bekleniyor. Aslan, önce Rodrygo'yu ikna etmek için girişimlere başlayacak.