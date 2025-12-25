İSTANBUL 13°C / 7°C
Galatasaray'dan Ruben Neves hamlesi! Aslan şartları zorluyor

Suudi Arabistan'dan ayrılmak isteyen Ruben Neves için Avrupa'da hareketlilik başladı. Galatasaray, yüksek maaşı düşürmesi ve makul bir bonservis formülüyle Portekizli yıldızı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

25 Aralık 2025 Perşembe 07:46
Yaz dönemindeki transfer hareketliliği devre arasında da yaşanacak. Galatasaray, iddialı harcamalarına yenilerini eklemeyi göze aldı.

Suudi ekibi Al-Hilal'den ayrılmak isteyen Ruben Neves'in menajeri, Avrupa kulüplerine haber yolladı. Haziran'da boşa çıkacak futbolcu için Aslan temasları kurdu. Futbolcunun 20 milyon euroluk ücreti büyük kulüpleri dahi zorluyor. Sarı-Kırmızılılar, makul bir bonservis ve Neves'in 15 bandına inmesiyle transferi bitirmeye çalışacak. 2023'te Wolves'ten 55 milyon euroya Al-Hilal'e geçen Neves, Avrupa'da rekabetçi bir takımda forma giymek istiyor. 28 yaşındaki futbolcu Suudi ekibinde 3 yıl boyunca yaklaşık 60 milyon euroluk bir kazanç elde etti. Portekiz basınından somosfanaticos, "Başta Manchester United olmak üzere Tottenham, Napoli, Porto gibi kulüplerin oyuncuya ilgisi var" şeklinde bir haber de geçti. Aslan'ın Neves konusunda mesaisi çetin geçebilir.

