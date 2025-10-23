İSTANBUL 22°C / 18°C
23 Ekim 2025 Perşembe
  • Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! İlkay Gündoğan'ın son durumu belli oldu
Spor

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! İlkay Gündoğan'ın son durumu belli oldu

Galatasaray, İlkay Gündoğan'ın sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

23 Ekim 2025 Perşembe 13:37
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! İlkay Gündoğan'ın son durumu belli oldu
Galatasaray, Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan idmanda sakatlanan İlkay Gündoğan'ın son durumuna dair açıklama yaptı.

Sarı-Kırmızılılar, İlkay Gündoğan'ın sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz İlkay Gündoğan'ın tedavisine başlanmıştır. "

