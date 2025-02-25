Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinin son anlarında sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı.

Nijeryalı futbolcunun durumu, yapılacak MR'ın ardından netlik kazanacak.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, maçın ardından stadyumdan ayrıldığı sırada Osimhen'in durumu için gelen soruya, "Durumuna bakacağız" yanıtını verdi.

EREN VE SALLAI DE SAKATLANDI

Galatasaray'da Osimhen ile birlikte karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Eren Elmalı ve Roland Sallai de Fenerbahçe derbisinde sakatlıkları sonrasında oyundan çıktı.

Üç futbolcunun durumunun kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.