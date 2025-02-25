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  • Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! İşte 3 futbolcunun son durumu
Spor

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! İşte 3 futbolcunun son durumu

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıktı. Konuya ilişkin sarı kırmızılı ekibin kulüp doktoru Yener İnce, Nijeryalı oyuncunun durumunun MR'dan sonra netleşeceğini açıkladı. İnce ayrıca Eren Elmalı ve Roland Sallai'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ25 Şubat 2025 Salı 10:25 - Güncelleme:
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! İşte 3 futbolcunun son durumu
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Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinin son anlarında sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı.

Nijeryalı futbolcunun durumu, yapılacak MR'ın ardından netlik kazanacak.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, maçın ardından stadyumdan ayrıldığı sırada Osimhen'in durumu için gelen soruya, "Durumuna bakacağız" yanıtını verdi.

EREN VE SALLAI DE SAKATLANDI

Galatasaray'da Osimhen ile birlikte karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Eren Elmalı ve Roland Sallai de Fenerbahçe derbisinde sakatlıkları sonrasında oyundan çıktı.

Üç futbolcunun durumunun kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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