  • Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! İşte Noa Lang ve Victor Osimhen'in son durumu
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! İşte Noa Lang ve Victor Osimhen'in son durumu

Galatasaray, Liverpool ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sakatlanan Victor Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildiğini, Noa Lang'ın ise sağ baş parmağında ciddi bir kesik olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

AA19 Mart 2026 Perşembe 09:14
Galatasaray Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere temsilcisi Liverpool ile deplasmanda yapılan maçta sakatlanan futbolculardan Victor Osimhen'in kolunda kırık tespit edildiğini, başparmağında ciddi kesik oluşan Noa Lang'ın ise ameliyata alınacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, iki futbolcunun sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Osimhen'in sağ kolunda kırık tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Noa Lang'ın mücadelede reklam panosu ile bariyer arasında sıkışan sağ el başparmağında ciddi kesik olduğu ve Liverpool'da kulüp sağlık ekibinin katılacağı bir operasyon gerçekleştirileceği bildirildi.

