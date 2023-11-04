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Spor

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Muslera'nın sağlık durumu belli oldu

Galatasaray, dün akşam oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre Uruguaylı file bekçisinin eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edildiği duyuruldu. İşte detaylar...

4 Kasım 2023 Cumartesi 13:31 - Güncelleme:
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Muslera'nın sağlık durumu belli oldu
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Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın son durumu açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dün oynanan Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve ilk müdahalesi saha içerisinde yapılan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır.

Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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