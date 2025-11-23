İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2025 Pazar / 3 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9241
  • ALTIN
    5552.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Wilfried Singo'nun durumu belli oldu
Spor

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Wilfried Singo'nun durumu belli oldu

Galatasaray, Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini, Mario Lemina'nın durumunun ise bu akşam belli olacağını açıkladı.

Haber Merkezi23 Kasım 2025 Pazar 11:54 - Güncelleme:
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Wilfried Singo'nun durumu belli oldu
ABONE OL

Galatasaray, sakat futbolcuların durumları için açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılar Gençlerbirliği maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılarda aynı maçta sakatlanan Mario Lemina'nın durumu ise daha sonra belli olacak.

Galatasaray, iki futbolcu dışında sakatlıkları bulunan; Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in de durumlarını paylaştı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hissedip oyunu terk eden Mario Lemina'nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacaktır.

Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu günü tedaviyle geçirirken Yunus Akgün salonda ve sahada takımdan ayrı fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde çalıştı.

Victor Osimhen tedavisinin ardından salonda çalıştı."

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.