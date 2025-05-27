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Spor

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Yunus Akgün ameliyat oldu

Galatasaray yaptığı açıklama ile Yunus Akgün'ün sol dizinden ameliyat olduğunu ve tedavi sürecine başlandığını açıkladığını duyurdu.

IHA27 Mayıs 2025 Salı 16:25 - Güncelleme:
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Yunus Akgün ameliyat oldu
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Galatasaray, Yunus Akgün'ün sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Galatasaray, Yunus Akgün'ün sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu. Konuya ilişkin sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz olan Medicana'da, kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Kulüp sağlık ekibimizin tedavisine hızlıca başladığı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz" denildi.

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