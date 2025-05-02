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Spor

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi çıkarması: Kevin de Bruyne ve İlkay Gündoğan

Şampiyonluk yolunda avantajı eline geçiren Galatasaray, Devler Ligi hedefi doğrultusunda transferde vites yükseltti. Sarı-Kırmızılılar, Manchester City'nin yıldızları Kevin de Bruyne ve İlkay Gündoğan'ı gündemine aldı

Akşam2 Mayıs 2025 Cuma 08:15 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi çıkarması: Kevin de Bruyne ve İlkay Gündoğan
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Şampiyonluk mücadelesinde ezeli rakibi F.Bahçe'ye 5 puan fark açan G.Saray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ligi zirvede tamamladığı takdirde Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidecek olan Cim-Bom, tüm çalışmalarını bu olasılık üzerine yapmış durumda... Osimhen'in kariyeri ile ilgili vereceği kararı bekleyen Sarı-Kırmızılılar, bir yandan da yıldız isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray, Manchester City'nin iki yıldızı Kevin de Bruyne ve İlkay Gündoğan'ı transfer listesinin üst sıralarını yazmış durumda...

BELÇİKALI'NIN TALİPLERİ ARTIYOR

İlkay'ın İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 34 yaşında orta saha, kariyeri ile ilgili kararını sezon sonunda verecek. Sarı-Kırmızılılar, Gündoğan'la yakın temasına devam ediyor. Kevin de Bruyne ise sezon sonunda İngiliz ekibiyle yolları ayıracak. 33 yaşında orta saha oyuncusu ile CimBom'un yanı sıra Aston Villa, Napoli, Wolfsburg, İnter Miami ve Suudi takımları ilgileniyor. Avrupa basınında yer alan haberlerde de "Türk devi Gala, Manchester City'den Kevin de Bruyne ve İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katarak Şampiyonlar Ligi'ne iddialı girmek istiyor" yorumları yapılıyor.

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