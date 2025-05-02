Şampiyonluk mücadelesinde ezeli rakibi F.Bahçe'ye 5 puan fark açan G.Saray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ligi zirvede tamamladığı takdirde Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidecek olan Cim-Bom, tüm çalışmalarını bu olasılık üzerine yapmış durumda... Osimhen'in kariyeri ile ilgili vereceği kararı bekleyen Sarı-Kırmızılılar, bir yandan da yıldız isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray, Manchester City'nin iki yıldızı Kevin de Bruyne ve İlkay Gündoğan'ı transfer listesinin üst sıralarını yazmış durumda...

BELÇİKALI'NIN TALİPLERİ ARTIYOR

İlkay'ın İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 34 yaşında orta saha, kariyeri ile ilgili kararını sezon sonunda verecek. Sarı-Kırmızılılar, Gündoğan'la yakın temasına devam ediyor. Kevin de Bruyne ise sezon sonunda İngiliz ekibiyle yolları ayıracak. 33 yaşında orta saha oyuncusu ile CimBom'un yanı sıra Aston Villa, Napoli, Wolfsburg, İnter Miami ve Suudi takımları ilgileniyor. Avrupa basınında yer alan haberlerde de "Türk devi Gala, Manchester City'den Kevin de Bruyne ve İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katarak Şampiyonlar Ligi'ne iddialı girmek istiyor" yorumları yapılıyor.