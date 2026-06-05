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Spor

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi transferi! Aslan'dan 35 milyon euroluk hamle

Yeni sezon için yıldız bir orta saha arayan Galatasaray'ın, Liverpool forması giyen Curtis Jones için resmi teklif yaptığı iddia edildi. İngiliz futbolcu için Inter'in de devrede olduğu belirtildi.

Akşam5 Haziran 2026 Cuma 08:06 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi transferi! Aslan'dan 35 milyon euroluk hamle
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Üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna katacağı yıldız isimlerle birlikte hem ligdeki hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısını devam ettirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Liverpool'da forma giyen Curtis Jones için harekete geçti.

Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, genç futbolcu için İngiliz ekibine resmi bir teklif sundu. 25 yaşındaki başarılı orta saha ile ilgilenen tek kulüp Galatasaray değil. Önümüzdeki sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Inter'in de Jones için atakta olduğu aktarıldı. İtalyan devinin hem oyuncuyu hem de Liverpool'u ikna etmek için önemli bir teklif yapacağı bildirildi. Jones cephesinde ise yüksek maaş beklentisi bulunuyor. Bu sezon 49 karşılaşmada forma giyen Jones, 2 bin 850 dakika süre aldı.

Bu maçlarda 3 gol ve 3 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

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