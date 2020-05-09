İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0859
  • EURO
    7,6964
  • ALTIN
    388.026
  • BIST100
    97845.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan savunmaya Eray Cömert takviyesi
Spor

Galatasaray'dan savunmaya Eray Cömert takviyesi

Galatasaray bu sezon zaman zaman sıkıntı yaşadığı savunma hattında değişikliğe gidiyor. Sarı kırmızılılar, İsviçre'nin Basel takımında forma giyen gurbetçi stoper Eray Cömert'i transfer gündemine aldı.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 10:45 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 10:45
ABONE OL

Luyindama sakatlandıktan sonra Donk’u stopere çeken, Marcao’dan ise tam anlamıyla beklenen verimi alamayan Galatasaray’da lig sonrası savunma hattı değişecek gibi gözüküyor. Sarı-Kırmızılılar, futbolcu satışına göre burayı 2 hatta 3 isimle takviye edebilir. Gündemdeki oyunculardan biri; İsviçre'nin Basel takımında forma giyen Eray Cömert. Devre arasında da listede olan 22 yaşındaki gurbetçi futbolcu, 2019’da milli takım tercihini İsviçre’den yana kullanmıştı. 1.83 boyundaki savunmacı, istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Bu sezon 21’i lig olmak üzere toplam 35 resmi maça çıkan Eray, 3 gollük de skor katkısı sağladı.

ARSENAL’İN DE RADARINDA

Daha önce Arsenal’in de radarında olan genç stoperin kulübüyle 2022’ye kadar kontratı bulunuyor. Piyasa değeri 2.3 milyon Euro gösterilen Eray Cömert konusunda çalışmalar başladı. Galatasaray’ın profesyonelleri, aracılar vasıtası ile Basel Kulübü’nün nabzını yokluyor. (Fanatik)

61 yaşındaki kadın bahçede ölü bulundu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.