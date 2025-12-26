İSTANBUL 9°C / 4°C
  • Galatasaray'dan savunmaya sürpriz hamle!
Spor

Galatasaray'dan savunmaya sürpriz hamle!

Galatasaray, ara transfer dönemi için savunma hattını güçlendirme çalışmalarını sürdürürken Axel Disasi ismini gündemine aldı.

HABER MERKEZİ26 Aralık 2025 Cuma 22:20 - Güncelleme:
Galatasaray'dan savunmaya sürpriz hamle!
Galatasaray, transfer dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Özellikle orta saha, stoper ve kanat rotasyonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi.

Sarı-kırmızılılar, Chelsea forması giyen stoper Axel Disasi'yi gündemine aldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Axel Disasi'nin, içinde Roma ve Galatasaray gibi kulüplerin de bulunduğu ciddi talipleri var.

BU SEZON SÜRE ALAMADI

1.91 boyundaki Fransız savunma oyuncusu, bu sezon Chelsea formasıyla hiç süre alamadı.

SÖZLEŞMESİ 3 YIL DAHA

Disasi'nin kulübü Chelsea ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

