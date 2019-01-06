Galatasaray'dan savunmaya takviye

SERDAR Aziz’in satış listesine konması ve Maicon’un durumunun belirsiz olması sebebiyle Galatasaray, ara transferde savunma hattına da takviye yapmayı planlıyor. Ayrıca Nagatomo da, Asya Kupası yüzünden Süper Lig’in ilk 2 haftasında arkadaşlarını yalnız bırakacak. İtalya’dan Calciomercato’nun haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Roma’da fazla forma şansı bulamayan Ivan Marcano’yla temasa geçti. 31 yaşındaki futbolcunun kiralanması gündemde.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Marcano’nun asıl yeri stoper ama sol bekte de görev yapabiliyor. Listedeki diğer isimse Liverpool’da forma hasreti çeken Alberto Moreno... 26 yaşındaki futbolcunun mukavelesi bu sezon sonunda bitecek. İngiliz ekibi, onun gidişine izin verme kararı aldı. Böylece yarım sezonluk maaşından da kurtulacaklar. 26 yaşındaki sol bek konusunda Fatih Terim’in ısrarcı olduğu kaydedildi. İspanyol yıldızla maaş pazarlıklarının başladığı öğrenildi.