Galatasaray, City'nin deneyimli stoperi Manuel Akanji için de devreye girdi. İngiliz basınına göre Sarı-Kırmızılılar, İsviçreli oyuncunun maaşında indirime gitmesi şartıyla süreci başlatmaya hazır. Buruk'un raporu doğrultusunda Akanji'ye dümen kırıldı. İngiliz basınındaki haberlere göre; G.Saray oyuncunun mali şartlarını detaylı şekilde sorguladı ve pozitif sinyaller alındı. 2022'de Dortmund'dan City'ye katılan Akanji, İngiliz ekibinde önemli maçlarda forma şansı bulsa da, Guardiola'nın yeni sezon savunma planlarında Gvardiol gibi isimlerin gerisinde kalabilir. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun satılma ihtimali yüksek. Ada ekibi, 15-20 milyon euro arasında bir teklif gelmesi hâlinde oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor. Öte yandan ManchesterCity.news kaynaklı yorumlara göre City taraftarları da Akanji'nin satışına olumlu yaklaşıyor. Sosyal medyada "Bu yıl duyduğum en güzel haber" gibi yorumlar öne çıktı. Galatasaray'ın bu süreci, hem oyuncunun istekliliği hem de sözleşme süresi üzerinden yürüttüğü belirtiliyor. Eğer maaş indirimi gerçekleşirse, bu transfer kısa sürede resmiyet kazanabilir.