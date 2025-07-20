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Spor

Galatasaray'dan savunmaya takviye! Hedef İsviçreli yıldız Manuel Akanji

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray savunmaya takviye yapmak için düğmeye bastı. Sarı kırmızılı ekip, Premier Lig temsilcisi Manchester City forması giyen deneyimli stoperi Manuel Akanji için devreye girdi. İşte detaylar...

AKŞAM20 Temmuz 2025 Pazar 09:05 - Güncelleme:
Galatasaray'dan savunmaya takviye! Hedef İsviçreli yıldız Manuel Akanji
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Galatasaray, City'nin deneyimli stoperi Manuel Akanji için de devreye girdi. İngiliz basınına göre Sarı-Kırmızılılar, İsviçreli oyuncunun maaşında indirime gitmesi şartıyla süreci başlatmaya hazır. Buruk'un raporu doğrultusunda Akanji'ye dümen kırıldı. İngiliz basınındaki haberlere göre; G.Saray oyuncunun mali şartlarını detaylı şekilde sorguladı ve pozitif sinyaller alındı. 2022'de Dortmund'dan City'ye katılan Akanji, İngiliz ekibinde önemli maçlarda forma şansı bulsa da, Guardiola'nın yeni sezon savunma planlarında Gvardiol gibi isimlerin gerisinde kalabilir. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun satılma ihtimali yüksek. Ada ekibi, 15-20 milyon euro arasında bir teklif gelmesi hâlinde oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor. Öte yandan ManchesterCity.news kaynaklı yorumlara göre City taraftarları da Akanji'nin satışına olumlu yaklaşıyor. Sosyal medyada "Bu yıl duyduğum en güzel haber" gibi yorumlar öne çıktı. Galatasaray'ın bu süreci, hem oyuncunun istekliliği hem de sözleşme süresi üzerinden yürüttüğü belirtiliyor. Eğer maaş indirimi gerçekleşirse, bu transfer kısa sürede resmiyet kazanabilir.

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