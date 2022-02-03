DHA 3 Şubat 2022 Perşembe 15:00 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 15:27

Galatasaray'da devre arası transferleri devam ediyor. Gomis, Pena ve Pulgar'ı kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, altyapısından yetişen eski futbolcusu Semih Kaya ile de sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardı.

Son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen tecrübeli savunmacı, sarı-siyahlı ekiple sözleşmesini feshetmişti. 30 yaşındaki futbolcunun bugün Galatasaray'ın Antalya kampına katılması bekleniyor.

Galatasaray altyapısından yetişen Semih Kaya A Takım'da oynamış, şampiyonluklar yaşamıştı. Kaya 2017-2018 sezonunda Çek ekibi Sparta Prag'a transfer olmuştu.