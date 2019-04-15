Galatasaray'dan art arda çok sert 2 açıklama: Kara pazar

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

“Fenerbahçe Spor Kulübü 2. Başkanının, 14 Nisan Pazar günü oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaptığı mesnetsiz açıklamalar, sadece Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı’na göre değil, daha önemlisi Türk Ceza Kanunu’na göre suç niteliğindedir.

Galatasaray Spor Kulübü’nün temelleri; demokrasi, insan hakları ve Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin temel değerleri üzerine inşa edilmiştir.

Rakip takım 2. Başkanının; sorumsuz, eleştiri sınırlarını aşan söylem ve iftiraları hakkında kulübümüz tarafından gerekli hukuki girişimler yarın başlatılacaktır.

Galatasaray’ın adını bir terör örgütü ile ananların kendi geçmişlerine bakmalarını tavsiye ederiz.”

BİR AÇIKLAMA DAHA

Galatasaray, Ali Palabıyık’ın yönetimini eleştirdiği ‘Kara Pazar’ başlıklı bir açıklama daha yaptı.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle:

14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile oynadığımız derbinin hakemi Ali Palabıyık, basiretsiz ve taraflı kararlarıyla maçın sonucuna doğrudan tesir etmiştir.

Maçın sona ermesiyle birlikte başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere ilgili kurullar nezdinde gerekli girişimler başlatılmıştır. Bu çerçevede söz konusu makamlar tarafından gerekli adımların atılmasını ivedilikle beklemekteyiz.

Ayrıca, VAR sisteminin uygulandığı bazı ülkelerde olduğu gibi Fenerbahçe-Galatasaray maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını da Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bir kez daha talep ediyoruz.

Saha içinde ve saha dışında kurulan tuzaklara, iftiralara rağmen, şampiyonluk yürüyüşümüz kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.