Spor

Galatasaray'dan Senne Lammens için yeni teklif

Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Royal Antwerp forması giyen 23 yaşındaki genç file bekçisi Senne Lammens için teklifte bulunduğu öne sürüldü.

HABER MERKEZİ25 Ağustos 2025 Pazartesi 17:45 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Senne Lammens için yeni teklif
Galatasaray'da kaleci transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

BELÇİKA'YA GİTTİER

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Galatasaraylı yetkililer pazar günü Belçika'ya gitti.

GALATASARAY'DAN TEKLİF

Belçika'ya giden Galatasaraylı yetkililer, transfer listesinde yer alan Senne Lammens için Royal Antwerp ile masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, Lammens için Belçika temsilcisine yeni bir teklifte bulundu.

23 yaşındaki kaleci, Manchester United ve Manchester City'nin de radarında yer alıyor. Lammens, Yann Sommer'in ayrılması durumunda Inter'in transfer hedeflerinden biri olarak gösteriliyor.

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Belçikalı futbolcunun Royal Antwerp ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

