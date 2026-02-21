Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından sarı kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
Maç 0-0 devam ederken 49. dakikada Leroy Sane'nin attığı golün iptal edilmesine sarı kırmızılılar tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve davet ederken; "Söz konusu pozisyonun şeffaf biçimde incelenmesini, VAR hakemiyle ilgili gerekli idari sürecin ivedilikle işletilmesini talep ediyoruz." denildi.
İşte Galatasaray'ın açıklaması;