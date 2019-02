Galatasaray'dan sert tepki! 'Maçı çıksın Ahmet Ağaoğlu yönetsin'

Galatasaray yeni transferleri Luyindama, Marcao, Diagne, Kostas Mitroglou, Emre Taşdemir, Semih Kaya için başkan Mustafa Cengiz'in de katılımı ile imza töreni düzenledi.

MUSTAFA CENGİZ:"Bizden forvet istenmişti, 2 forvet, 2 savunma oyuncusu aldık. Çok hızı bir süreç içerisinde bunları gerçekleştirdik. Bu transferlerde emeği olan herkese tek tek teşekkür ederim. Bazı hizmetler gerçekten maddiyatla izah edilemez, bunun tek açıklaması arma sevdası, arma aşkıdır. Scout ekibimize de çok teşekkür ederim, elimizden geleni yaptık, inşallah devamı da gelir. Bir hata varsa bu yönetimimize aittir."

TRANSFERDE İNŞALLAH ALLAH BİZİ UTANDIRMAZ

Transferde emeği geçen herkese teşekkür eden Cengiz, "Belki gır gır geçtiler ama transfer yaparken arkadaşlarımız serumlar yiyerek gitti, şu anda Yusuf bey de benim ricam üzerine hastaneden buraya geldik. Teknik kadromuz sabahlara kadar çalıştı ve bugünler geldik, inşallah Allah utandırmaz. Fair-Play ile sezon sonunda hak ettiğimiz yere geliriz, bunun için çalışıyoruz" dedi.

FFP'DE İLK KEZ KARA GEÇTİK

FFP'de ilk kez kara geçtiklerinin de altını çizen Cengiz, "FFP içerisinde ilk defa kara geçtik, en yakın rakiplerimiz ile de bir kıyaslama yaptığımız zaman daha farklı noktadayız, inşallah bütün takımlarımız da kara geçer, diğer takımlar için de aynı şeyler geçerli. Devletimiz de bu konuda elinden geleni yapıyor. Galatasaray Spor Kulübü taraftarı sayesinde var, taraftarı olmadan hiçbir şeydir. Bu sebeple taraftar bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

GALATASARAY TARAFTARI STORE'A HÜCUM ETSİN

Galatasaray taraftarını GS Store çağrısında bulunan Cengiz, "Taraftarımız, GS Store'a hücum etsin, ne var ne yoksa alsınlar! Galatasaray'a silgi de olsa, kalem de olsa alsınlar, 14 Şubat'ta GS Store'a taraftarımızın hücum etmesini bekliyoruz. Yönetim olarak biz elimizden geleni yaptık, taraftarımız da maddi olarak bize katkı sağlasın. 197 locamızdan 47 tanesi şu anda boş, bunların alınmasını istiyoruz. Trabzonspor maçında izlediniz takımı, müthiş oynadılar. Bu takım daha fazla seyirciyi de hak ediyor" ifadelerini kullandı.

YOUTUBE'A HÜCUM EDİN, ZİRVEDE OLALIM

Galatasaray taraftarına Youtube için çağrıda bulunan Cengiz, "Galatasaray'ın Youtube kanalına taraftarımızın abone olmasını istiyoruz, orası bize hem gelir getirecek hem de daha hızlı olmamızı sağlayacak. Taraftarımız bu kanala girsin ve Galatasaray'ı dünya birinciliğine taşısın. Galatasaray'ın hedefi lokal değildir, globaldir, taraftarımız Youtube kanalına hücum etsin" dedi.

BİZ HAKEMLER İÇİN NE DEMİŞTİK? AÇIN BAKIN

Galatasaray - Trabzonspor maçı hakkında da konuşan Cengiz, "Galatasaray, Trabzonspor maçında muhteşem bir futbol oynadı, Trabzonspor da aynı direnç de karşılık verdi. En değerli anlar da maç bittikten sonraydı, iki takımın futbolcuları da birbirlerine sarıldı. Bu çok büyük bir güzellikti. Bizim ülkemizin barışa, kardeşliğe ihtiyacı var. Biz, kavgadan beslenmiyoruz. Trabzonspor yöneticilerinin yaptığı tepkilere hak veriyorum, insanın canı yanınca bağırır. Aynı tepkileri biz de verdik, ceza aldık. Neden aldık bu cezaları, neden şiddetle tepki verdik? Herkes hatırlasın bunları. İlk tepkiyi neden verdik? Hakemler bizim lehimize hata yapsın demiyoruz, böyle bir şey istemiyoruz. Rakiplerimize aynı şekilde saygı duyuyoruz, onlar da bize saygı duysun" şeklinde konuştu.

VAR KONUŞMALARINI İSTEDİK, TFF BİZE CEVAP VERMEDİ

Federasyondan daha önceden VAR konuşmalarını istediklerini ancak hala cevap gelmediğini ifade eden Cengiz, "Biz daha önce VAR konuşmalarının yayınlanmasını istedik? Verdiler mi? Vermediler! Biz önce federasyondan kayıtları istedik ancak bize dönmediler bile. Ardından da UEFA ve IFAB ile bir temas yaptık ve onlardan istedik. IFAB bize geçen hafta cevap verdi ve "inceliyoruz" dedi. Bizim maçımızdakileri yayınlayın, Trabzonspor maçındakileri de yayınlayın. Trabzon futbol şehridir, çok büyük bir markadır, neden onlara bir haksızlık yapılmasını isteyelim. Ben, maçı izlerken Galatasaray'a haksızlık yapıldığını gördüm ancak daha sonra Trabzonspor'a da haksızlık yapıldığını gördüm" ifadelerini kullandı.

KULÜPLER BİRLİĞİ, "17" DİYOR AMA ASLINDA "8"

Kulüpler Birliği'nin yayınladığı bildiri hakkında da konuşan Cengiz, "Biz Moskova'da maçtayız, bizim de üyesi olduğumuz Kulüpler Birliği bir bildiri yayınlanıyor. Bunun adı nedir, ben koymuyorum adını. Belki bizim de onaylayacağımız şeyler var orada ama kimse bizimle irtibata geçmedi. Ve o bildiriyi 17 kulüp imzalamadı. [Kulüpler Birliği'nin 17 diye ilan ettiği rakam gerçek değil, bu rakam 8 ve onlar ile de konuştuğum zaman acele ile imzaladıklarını söylediler" dedi.

İSTİKLAL MARŞI VE YABANCI FUTBOLCU KONUSU

Yabancı serbestliği hakkında da konuşan Cengiz, "Yahu senfoni orkestrasına şarkı söyleyecek eleman mı arıyoruz futbolcu mu arıyoruz? Milli marş söyleme olayı... Galatasaray Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor. Yabancı sınırlaması 14 yabancı şeklinde. Biz kupada 11 yerliyle oynadık kimse konuştu mu? Oyun oynanırken kural bozamazsınız, sözleşmeler var. Galatasaray ile Trabzonspor, TFF'ye en fazla genç oyuncu bildiren kulüpler. Galatasaray altyapıda devrim yapıyor, açın izleyin! Bunları neden kimse konuşmuyor. Ozan Kabak'ı kim yetiştirdi? Arkadan gelenler de var, yerli oyuncuların toplam aldığı sürelere bakın Galatasaray yine önde" ifadelerini kullandı.

MAÇI ÇIKSIN AHMET AĞAOĞLU YÖNETSİN

Trabzonspor maçı hakkında açıklamalarına devam eden Cengiz, "Bizim maçımızı isterse Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yönetsin, biz yine de bir sonuca ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Alemi sersem, milleti aptal zannetmeyelim. Trabzonspor maçında Galatasaray lehine de hatalar yapıldı, Trabzonspor lehine de hatalar yapıldı" ifadelerini kullandı.

"DİĞER TAKIMLAR ŞEFFAF DAVRANMIYOR"

Diğer takımların şeffaflık vurgusu yaptığını ancak şeffaf davranmadığını vurgulayan Cengiz, "Rakip takımların konuşmalarını dinliyorum, şeffaflık diyorlar. Şeffaflık nereden geçer? Rakamlardan geçer? Biz Marcao için bildirim yapmışız, eleştiri yağmuruna tutulduk. Adam, Chaves'te son maçını oynamak istiyor, adam dürüst adam. Sağlık kontrolünden geçti ve biz de rakamları hemen açıkladık. Peki şimdi soruyorum? Medya bize yaptığını neden başka takımlara yapmıyor? Başka takımlar neden transferleri nasıl yaptıklarını açıklamıyor? Açıklasınlar o zaman! Kaça geldiler, kaça gittiler, bonus var mı, yok mu? Şeffaflık diyorlarsa diğer takımlar bizim bunları bekliyoruz" şeklinde konuştu.

MHK GÖREVİNİ BIRAKSIN DİYORUZ

Hakem hataları hakkında da görüşünü bildiren Cengiz, "Bazı hakemlerin ısrarla aynı hataları yaptıklarını ifade ederek hakemliği bırakmalarını istedik. MHK'nın da görevini bırakmasını istediler. Tabii bu söylediklerimize bize yol, su, elektrik olarak geri döndü! 150 bin TL para cezası ödedim. Bizim kişisel olarak kimseyle bir sorumuz yok, hepsi bizim arkadaşlarımız. Ben demokratik hakkımı kullandım, eleştirdim. Kulüpler Birliği açık açık herkesi tehdit etti ama bir şey olmadı" dedi.

FENERBAHÇE BİZİ 50 MİLYON TL'DEN KURTARDI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin transfer sürecinde kendileri 50 milon TL'lik bir giderden kurtardığını ve kendilerine yardımcı olduğunu ifade etti.

En zorlu tranferin Serdar Aziz transferi olduğunu ifade eden başkan Mustafa Cengiz, "Bizim en zorlandığımız transfer Serdar Aziz transferi oldu. Serdar bizi çok yordu, Yusuf beyi hasta bile etti. Değerli rakibimiz Fenerbahçe, bizi 50 milyon TL'lik toplam bir giderden kurtardı. Bizim şu anda 100 milyon euroya aşkın bir ödememiz var (ay, yıl bölündü). Biz yıllık harcama giderlerimizi FFP açısından en düşük halen getirmek istiyoruz, hedefimiz bu. Küçülerek büyümeyeceğiz kimsenin şüpheniz olmasın" şeklinde konuştu.

FUTBOLCULARIN AÇIKLAMALARI

DIAGNE: "Galatasaray'a transfer olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum, artık Galatasaray ailesinin bir parçasıyım ve bu formayı giymekten dolayı gururluyum"

EMRE TAŞDEMİR: "Başta Fatih Terim olmak üzere benim Galatasaray'a gelmeme katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Üç kulvarda devam ediyoruz ve umarım sezon sonunda üç kulvarda da şampiyon oluruz"

LUYINDAMA: "Galatasaray'da bulunmaktan dolayı mutluyum. Galatasaray çok büyük bir kulüp ve bu kulüpte oynamak için daha fazla çalışmam gerekiyor. Bu da beni daha fazla motive ediyor"

MARCAO: "Dünya çapında tanınan bir takımda oynayacak olmamdan dolayı çok mutluyum. Amacım, bu forma altında büyük başarılara imza atmak ve bu başarıları elde etmek için de elimden gelen her şeyi yapacağım"

KOSTAS: "Benim burada olmama sağlayan Fatih Terim'e çok teşekkür ediyorum, onunla beraber çalışıyor olmaktan dolayı heyecanlıyım. Galatasaray forması giyecek olmamdan dolayı çok heyecanlıyım"

SEMİH KAYA: "Yeni transfer ama eski bir yüzüm. Galatasaray forması için her zaman elimden geleni yaptım, bundan sonra da ne gerekiyorsa onu yapacağım. Fatih Terim'e teşekkür ediyorum. Galatasaray armasının olduğu her yerde her zaman şampiyonluklar vardır. Biz de bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız"