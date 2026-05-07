Manuel Ugarte, yaz transfer döneminde Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinde beklentilerin altında kalan Uruguaylı orta saha için birçok Avrupa kulübünün devreye gireceği iddia edildi.

Sky Sports muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre Galatasaray, oyuncuyla ocak ayında da temas kurmuş ancak transfer o dönemde gerçekleşmemişti. Sarı-kırmızılıların, yaz transfer döneminde yeniden harekete geçebileceği belirtildi.

Haberde, Manchester United yönetiminin 2026-2027 sezonu başlamadan önce Ugarte ile yollarını ayırmayı planladığı ifade edildi. Kulüp sahibi Sir Jim Ratcliffe'in de oyuncunun satışına onay verdiği aktarılırken, bu kararın Leeds United karşısında alınan mağlubiyetin ardından netleştiği kaydedildi.

25 yaşındaki futbolcunun teknik direktör Michael Carrick döneminde gözden düştüğü ve son haftalarda forma şansı bulmakta zorlandığı belirtildi. Ugarte'nin, Kobbie Mainoo'nun sakatlığı nedeniyle ilk 11'de görev aldığı ancak sonrasında Chelsea, Brentford ve Liverpool maçlarında süre alamadığı ifade edildi.

Manchester United'ın Uruguaylı orta saha için yaklaşık 25 milyon sterlin bonservis beklentisi olduğu aktarıldı. İngiliz temsilcisi, Ugarte'yi iki yıl önce 42 milyon sterlin bonservis ve 8 milyon sterlin bonus karşılığında kadrosuna katmıştı.

2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ugarte'nin, yaz transfer döneminde kariyerine farklı bir takımda devam etmeye sıcak baktığı öne sürüldü.