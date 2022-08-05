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Spor

Galatasaray'dan Sevilla'ya kupalı cevap

Sevilla'nın önceki gün daha önce Galatasaray'da forma giyen Fernando, Marcao ve Alex Telles'i paylaşarak gönderme yapmasına Cimbom'dan cevap gecikmedi.

5 Ağustos 2022 Cuma 14:29 - Güncelleme:
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Geçtiğimiz gün Sevilla'nın İngilizce hesabından paylaşılan bir gönderi sarı-kırmızılıları kızdırmıştı.

"Fernando, Marcao ve Alex Telles... Teşekkürler Galatasaray" paylaşımında bulunan İspanyol takımı sarı-kırmızılıları da etiketleyerek bir nevi hava atmıştı.

GALATASARAY'DAN KUPALI CEVAP

Taraftarların tepkisini çeken bu tweet sonrası Galatasaray'dan ise yanıt geldi.

3 futbolcunun da Parçalı formayı giyerken kazandıkları kupalarla çekildikleri fotoğrafları paylaşan sarı-kırmızılılar Sevilla'ya da güzel bir cevap vermiş oldu.

Bu tweet kısa sürede büyük beğeni aldı.

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