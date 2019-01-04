Galatasaray'dan Simon Kjaer harekatı

Galatasaray'ın gündemine birçok isim gelmeye başladı. Bu isimlerden biri de Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer.

Aslan'ın, 2017-18 öncesi 12.5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Danimarkalı için teklif hazırladığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların bu transferi bitirmek için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü.

Kjaer, 2015-2016 sezonunun başında Fransız ekibi Lille'den 7,65 milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe kadrosuna katılmıştı.

Fenerbahçe formasını iki sezon giyen Kjaer, toplam 88 maçta forma giydi. Yıldız isim 88 maçta 5 gole imza atarken 15 sarı 2 de kırmızı kart gördü.

Sevilla'da da ikinci sezonunu geçiren Danimarkalı, bu süreçte 45 maçta forma giydi. Kjare bu maçlarda 3 gol atarken 7 de sarı kart gördü.

İKİNCİ HEDEF GENT'TEN DYLAN BRONN

Fatih Terim'in kadroda görmek istemediği Serdar Aziz'in ardından Maicon'un da gönderilme ihtimali transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray yönetimi, teknik heyetin istediği isimlerle ilgili düğmeye bastı. Savunmanın göbeğine takviye yapacak olan sarı-kırmızılıların ilk olarak Gent'in Tunuslu yıldızı Dylan Bronn için temaslara başlayacağı öğrenildi.

Belçika ekibi ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncuyu listenin ilk sırasına alan Aslan'ın, bu transferde tüm şartları zorladığı iddia edildi.

Galatasaray'ın, Gent'in geçtiğimiz sezon başında 1 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı 1.86'lık stoperin transferinde 2.5 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Tunus Milli Takımı'nda da oynayan Bronn'un Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ifade edilirken, birkaç gün içinde somut adımlar atılacağı ileri sürüldü.