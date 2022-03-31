Galatasaray'dan Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed açıklaması

Sofiane Feghouli'nin sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edilirken, sağ üst adale ön grupta ağrı ve kanaması bulunan Mostafa Mohamed'in durumunun da MR ve tetkiklerden sonra belli olacağı ifade edildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ve top kapma, pas çalışmasıyla başladı. Antrenmanın taktik bölümünde topla hücuma çıkış ve atak sonlandırma üzerinde duruldu.

Milli takımlarından sakatlık problemiyle dönen isimlerden Sofiane Feghouli'nin yapılan incelemesinde sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edildi. Sağ üst adale ön grupta ağrı ve kanaması bulunan Mostafa Mohamed'in durumu yapılacak MR ve tetkikler sonrası netlik kazanacak. Her iki futbolcunun da tedavilerine başlandı.

Tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui, günü takımdan ayrı kendisi için hazırlanan bireysel program dahilinde çalışarak tamamladı.

İzinli olduğu dönemde Fransa'ya giden ve burada yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıkan Sacha Boey, karantina dönemi yarın tamamlandıktan sonra Türkiye'ye dönecek.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.