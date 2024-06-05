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Spor

Galatasaray'dan sol bek hamlesi! 24'lük Portekizli için harekete geçildi

Galatasaray aradığı sol beki Portekiz'de buldu. Sarı-kırmızılıların Famalicao'da forma giyen 24 yaşındaki oyuncu Francisco Moura'yı kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü. İşte detaylar...

5 Haziran 2024 Çarşamba 15:03 - Güncelleme:
Galatasaray'dan sol bek hamlesi! 24'lük Portekizli için harekete geçildi
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Galatasaray, Famalicao forması giyen Francisco Moura için yeniden devreye girdi.

GALATASARAY BU KEZ KARARLI

A Bola'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların 24 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında istediği ve transfer için yeniden devrede olduğu belirtildi. Galatasaray'ın Portekizli sol bekin transferi için bu kez daha kararlı olduğu öne sürüldü.

KÖHN YANINA TAKVİYE

Sarı-kırmızılı takımın sol bekinde şu anda sadece Derrick Köhn'ün olduğu ve bu nedenle Galatasaray'ın bu bölgeye takviye yapması gerektiği vurgulandı.

TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEK

Famalicao'nun Moura için şu ana kadar bir teklif almadığı kaydedildi. Portekizli futbolcunun da teklif gelmesi halinde bunu değerlendirmeye alacağı ifade edildi.

BEKLENTİ 10 MİLYON EURO

Moura'nın güncel piyasa değerinin 4 milyon euro olduğu ancak Famalicao'nun 24 yaşındaki futbolcusu için beklentisinin 10 milyon euro olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Famalicao ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Moura, geçen sezon Portekiz temsilcisinde çıktığı 36 maçta 2 gol attı ve 5 asist yaptı.

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