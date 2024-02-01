Galatasaray'dan sol bek operasyonu

Galatasaray, sağ bek transferiyle birlikte kadrosuna sol bek takviyesi de yapmak istiyor.

ÖNCELİK TAGLIAFICO'DA

Sol bekte öncelik Lyon'un tecrübeli oyuncusu Tagliafico. Galatasaray, hem Arjantinli oyuncuyla hem de Fransız kulübüyle pazarlıklara devam ediyor.

LİSTEDEKİ DİĞER ADAYLAR

Diğer taraftan Acuna ve Rıdvan Yılmaz için de girişimler var. Sarı-Kırmızılılar, özellikle savunmanın solu için 2 takviye birden yapmanın hazırlığı içerisinde.

Galatasaray'da sol bekte diğer alternatifler ise Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan ve Boca Juniors'tan Frank Fabra.