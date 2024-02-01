İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2024 Perşembe / 22 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3697
  • EURO
    32,8573
  • ALTIN
    1995.49
  • BIST100
    8603.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray'dan sol bek operasyonu

Galatasaray, sol bek transferi için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların listesinde Rıdvan Yılmaz, Nicolas Tagliafico, Acuna, Levent Mercan ve Frank Fabra yer alıyor.

1 Şubat 2024 Perşembe 10:02 - Güncelleme:
Galatasaray'dan sol bek operasyonu
ABONE OL

Galatasaray, sağ bek transferiyle birlikte kadrosuna sol bek takviyesi de yapmak istiyor.

ÖNCELİK TAGLIAFICO'DA

Sol bekte öncelik Lyon'un tecrübeli oyuncusu Tagliafico. Galatasaray, hem Arjantinli oyuncuyla hem de Fransız kulübüyle pazarlıklara devam ediyor.

LİSTEDEKİ DİĞER ADAYLAR

Diğer taraftan Acuna ve Rıdvan Yılmaz için de girişimler var. Sarı-Kırmızılılar, özellikle savunmanın solu için 2 takviye birden yapmanın hazırlığı içerisinde.

Galatasaray'da sol bekte diğer alternatifler ise Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan ve Boca Juniors'tan Frank Fabra.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.