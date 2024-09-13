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Spor

Galatasaray'dan son gün çıkarması! Orkun Kökçü için sürpriz hamle

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip, Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü için düğmeye bastı. Galatasaray, 23 yaşındaki orta sahayı 1 yıllığına kiralamak için Portekiz kulübüne teklif yaptı. İşte detaylar...

13 Eylül 2024 Cuma 10:56 - Güncelleme:
Galatasaray'dan son gün çıkarması! Orkun Kökçü için sürpriz hamle
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha için sürpriz bir hamle yaptı.

Orta sahaya da takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılı takım, Orkun Kökçü'yü gündemine aldı.

KİRALAMAK İSTİYOR

Benfica'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiralamak isteyen Aslan, Portekiz kulübüne teklif sundu.

Benfica'nın vereceği cevaba göre Galatasaray'ın alternatif isimleri de hazırda tuttuğu belirtildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Benfica ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki orta saha, Feyenoord'dan 25 milyon euroya transfer edildi.

Portekiz devinde 47 maça çıkan Orkun, 8 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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