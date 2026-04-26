Galatasaray'dan Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadıkları derbide, ezeli rakiplerine gönderme geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray'ın ikinci golünden kısa bir süre sonra deplasman tribününde meşale yaktı.

Sarı-kırmızılı kulübün İngilizce X hesabından o görüntüler paylaşılarak, "Fenerbahçe taraftarları boşa giden bir başka sezonu kutluyor." ifadeleri kullandı.

Ayrıca Galatasaray'ın X hesabından maç sırasında "Oley! Oley" mesajı, maç sonu ise "Coğrafyanın tek büyüğü lider Galatasaray" paylaşımları yapıldı.

Statta Mustafa Sandal'ın şarkısı çalınarak, "Fener ağlama" tezahüratları yapıldı. Ayrıca stat ekranına ağlayan kuşlar görseli yansıtıldı.

Ayrıca Galatasaray'ın derbi galibiyeti sonrası statta Emrah'ın 'Boynu Bükükler' şarkısı çaldı.

Böylesi bizce daha güzel oldu, daha tatlı oldu.