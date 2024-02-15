Galatasaray'dan Sparta Prag'a jet cevap!

Galatasaray, bu akşam saat 20.45'te UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşılaşacak.
Maça saatler kala stadyum çevresinden görüntüler paylayan Sparta Prag'a Galatasaray resmi İngilizce hesabı jet hızıyla cevap verdi.
Sarı kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Etrafta hiç deve göremiyoruz. Evimize hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.
Çek ekibi maç için paylaştığı Türkiye tanıtım videosunda deve görsellerine yer vermişti.
iki takım arasında oynanacak maçı 22 Şubat 2024 tarihinde Sparta Prag'ın sahasında oynanacak.
İşte Galatasaray'ın verdiği cevap: