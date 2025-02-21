Galatasaray'dan sponsorluk açıklaması

FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürerken, bir döner restoranı zinciri üzerinden terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.

Öte yandan Galatasaray Kulübü, söz konusu şirketle ilgili herhangi bir sponsorluk anlaşmasının olmadığını bildirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş ile kulübümüzün ve / veya iştiraklerinin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır. Bu şirket ile kulübümüzü iltisaklı gösteren şahıslar ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır" denildi.