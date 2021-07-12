12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:18 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:18

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında yollarını ayırdığı Faslı on numara Younes Belhanda'nın alternatifini Çekya'da buldu. Sarı kırmızılılar, Slavia Prag'da forma giyen Nicolae Stanciu'nun transferi için çalışmalara başladı, Romanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ 6 MİLYON EURO

Rumen gazetecisi Emanuel Roşu, Sarı Kırmızılı ekibin Slavia Prag'a 6 milyon euro bonservis bedeli önerdiğini duyurdu. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini vurgulayan Roşu, Stanciu'nun Romanya futbolunun ve Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi nedeniyle Sarı Kırmızılı ekibe transfer olmaya sıcak baktığını duyurdu.

45 MAÇTA 16 GOL, 8 ASİSTLE OYNADI

Teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine temas kurulan Rumen futbolcu, 28 yaşında ve 1.69 metre boyunda. Stanciu, geçen sezon Slavia Prag formasıyla çıktığı 45 maçta 16 gol, 8 asistle oynadı. Rumen futbolcu, on numaranın yanı sıra orta sahanın sağında ve merkezde 8 numara pozisyonunda görev yapabiliyor.

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