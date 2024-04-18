Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmaları için harekete geçti. Bu anlamda sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.

MARTIN VITIK HAMLESİ

Takvim'in haberine göre Galatasaray'ın Avrupa ekiplerinin radarında bulunan Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimaline karşılık Sparta Prag forması giyen Çek stoper Martin Vitik'i gündemine aldığı öğrenildi.

SEZON SONU HAMLE YAPILABİLİR

Sarı-kırmızılı takımın Sparta Prag ile oynadığı maçlarda ortaya koyduğu performansla teknik direktör Okan Buruk'un dikkatini çekmeyi başaran genç yıldız için iki ismin durumuna göre sezon sonunda hamle yapılacağı ifade ediliyor. 1.91 boyundaki Vitik hava hakimiyetinin yanında yerinde müdahaleleri ve mücadeleci yapısıyla da dikkat çekiyor.

36 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ

Çekya ekibi ile bu sezon 36 maça çıkan 21 yaşındaki defans oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda takımına 5 gollük katkı sağladı.