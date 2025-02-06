Nelsson'u Roma'ya kiralık gönderen ve stopere minimum 1 takviye yapacak olan Galatasaray, Udinese'den Jaka Bijol ve Empoli'den Saba Goglichidze'yi gündemine aldı. Udinese Bijol için 25 milyon euro istedi. Aslan bu talep sonrası geri adım attı ve Empoli'nin 20'lik Gürcü stoperine yöneldi. 8 milyon euro piyasa değeri olan Saba Goglichidze için bekledikleri bonservis bedeli 10 milyon euro civarında. Sağ bekte de görev yapabilen 1.92'lik stoper uzun boyuna rağmen oldukça atletik. Aslan; toplamda 25 milyon euroluk bir pakete iki futbolcuyu da bitirmek istiyor. Di Marzio'nun haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Anderlecht forması giyen Jan-Carlo Simic'le ilgileniyor. 19 yaşındaki Sırp savunmacı, geçen yıl Milan'dan 3 milyon euroya transfer edilmişti. Oyuncunun değeri 7 milyon euro

ASLAN'DA 7 EKSiK VAR

Kupada bugün 16.00'da Boluspor'la karşılaşacak olan G.Saray'da Muslera, Jakobs, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Roland Sallai ve Osimhen maç kadrosuna alınmadı. Bolu'daki maçın kar yağışı sebebiyle oynanmama ihtimali var.