Galatasaray'dan stopere sürpriz takviye

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla stoper takviyesi istemis üzerine yerli defans oyuncusu için harekete geçildi. Alternatif isimlerden biri olan ve Galatasaray'ın görüşmelere başladığı Ahmet Gürleyen için kiralama formülü düşünülüyor. Mainz forması giyen genç stoperin transfer edilmesi için harekete geçildi.

(Futbol Arena)