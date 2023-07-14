İSTANBUL 38°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2023 Cuma / 26 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1123
  • EURO
    29,2062
  • ALTIN
    1643.56
  • BIST100
    6368.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray'dan sürpriz Fred hamlesi

Galatasaray Manchester United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'e teklif yaptı. İngiliz kulübü teklifi yetersiz bulunduğu için reddetti.

14 Temmuz 2023 Cuma 01:45 - Güncelleme:
Galatasaray'dan sürpriz Fred hamlesi
ABONE OL

Orta saha takviyesi için kolları sıvayan Galatasaray'ın Manchester Unitedlı Fred'e teklif yaptığı ortaya çıktı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre Galatasaray'ın Fred için ilk teklifini Manchester United'a ilettiği kaydedildi. Yapılan görüşmeler sonrası teklifin çok düşük kaldığını düşünen United cephesinin ret cevabı vererek ücretin beklentilerin altında kaldığını belirttiği kaydedildi.

Manchester United'dan bu yaz ayrılması beklenen Fred'e Suudi kulüplerinin yan ısıra başta Fulham olmak üzere birkaç Premier Lig kulübünün talip olduğu ifade edildi.

2018 yılında Shakhtar Donetsk'ten 60 milyon euroya transfer edilen 30 yaşındaki Fred, United'da geçen sezon çıktığı 56 maçta 6 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.