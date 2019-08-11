31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi

Falcao’dan sonra hücum hattına 1 takviye daha yapmak isteyen Galatasaray’ın radarına Eleke girdi. Luzern’in Nijeryalı forveti için menajeri, “Masada teklifler var. Bunlardan biri de G.Saray’ın” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

DİAGNE’Yİ satıp Mitroglou’nu da yollamaya çalışan Galatasaray’da hücum hattı baştan aşağı değişiyor. İsviçre ekibi Luzern’de forma giyen Blessing Eleke konusunda menajeri Makinwa, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Makinwa, “Masada birkaç teklif var. Galatasaray, Gent, Brescia ve Birmingham onu istedi.
 
Ancak öncelikle Luzern’le anlaşmalılar” dedi. 23 yaşındaki futbolcunun tahmini piyasa değeri 4 milyon euro...Geçtiğimiz sezon 32 lig maçına çıkan Nijeryalı, sezonu 13 gol ve 5 asistle kapattı. 1.90 boyundaki futbolcu, hava toplarında da son derece etkili... Rakip kaleye sırtı dönük de oynayabilen Eleke, takım arkadaşlarına da çok sayıda pozisyon hazırlıyor. Genç futbolcu artık Luzern’den ayrılmak istiyor. Sarı-Kırmızılı takımda öncelik Radamel Falcao transferine verildiği için Blessing Eleke’yle ilgili sonuç için en az 2 hafta gerekecek.
 
Akşam

ABD mutabakata rağmen YPG/PKK´ya sevkiyatı sürdürüyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu Hakkari'de vatandaşlarla bayramlaştı

Bakan Soylu Hakkari'de vatandaşlarla bayramlaştı

İsrail bayram günü Harem-i Şerif'te Filistinlilere müdahale etti

İsrail bayram günü Harem-i Şerif'te Filistinlilere müdahale etti

Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de deprem

Kartal’dan Wilczek atağı

Kartal’dan Wilczek atağı

Bayram namazı çıkışı bir anda yere yığıldı!

Bayram namazı çıkışı bir anda yere yığıldı!

İmamoğlu'nun ataması tartışma yarattı: FETÖ ortaklı danışmanlar!

İmamoğlu'nun ataması tartışma yarattı: FETÖ ortaklı danışmanlar!

'İki bayramdır arkadaşım beni kesiyor, insan iki defa kesilir mi?'

'İki bayramdır arkadaşım beni kesiyor, insan iki defa kesilir mi?'

Prim eksiği olan SGK'dan toplu para

Prim eksiği olan SGK'dan toplu para
 

POPÜLER HABERLER

Kırgız polisi paylaştı! İşte Atambayev´in evindeki silahlar...

Kırgız polisi paylaştı! İşte Atambayev´in evindeki silahlar...

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara!

Kutsal topraklarda hac coşkusu

Kutsal topraklarda hac coşkusu

Yer: Mardin... Saklı güzellik gün yüzüne çıktı

Yer: Mardin... Saklı güzellik gün yüzüne çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA