Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da beklenmedik gelişmeler yaşanıyor.

YENİDEN GÜNDEMDE

Geçen sezonun devre arasında Rıdvan Yılmaz için harekete geçen ancak transferi sonuçlandıramayan sarı kırmızılılar, milli sol beki yeniden gündemine aldı.

İskoç medyası; Rıdvan Yılmaz'ın Glasgow Rangers'tan ayrılabileceğini ve kulübün gelen tekliflere açık olduğunu duyurdu.

Haberde; Galatasaray'ın yanı sıra yıldız oyuncu için Beşiktaş'ın da devreye girebileceğinin altı çizildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Rıdvan Yılmaz, geride kalan sezonda çıktığı 33 resmi maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.