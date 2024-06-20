İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2024 Perşembe / 14 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6773
  • EURO
    35,183
  • ALTIN
    2457.96
  • BIST100
    10619.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan sürpriz hamle! Rıdvan Yılmaz için yeniden devrede
Spor

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Rıdvan Yılmaz için yeniden devrede

Galatasaray, geçen sezonun ara transfer döneminde kadrosuna katmayı başaramadığı Rıdvan Yılmaz için yeniden harekete geçti. Sarı kırmızılı ekip, milli yıldız için tekrardan düğmeye bastı. İşte detaylar...

20 Haziran 2024 Perşembe 12:14 - Güncelleme:
Galatasaray'dan sürpriz hamle! Rıdvan Yılmaz için yeniden devrede
ABONE OL

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da beklenmedik gelişmeler yaşanıyor.

YENİDEN GÜNDEMDE

Geçen sezonun devre arasında Rıdvan Yılmaz için harekete geçen ancak transferi sonuçlandıramayan sarı kırmızılılar, milli sol beki yeniden gündemine aldı.

İskoç medyası; Rıdvan Yılmaz'ın Glasgow Rangers'tan ayrılabileceğini ve kulübün gelen tekliflere açık olduğunu duyurdu.

Haberde; Galatasaray'ın yanı sıra yıldız oyuncu için Beşiktaş'ın da devreye girebileceğinin altı çizildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Rıdvan Yılmaz, geride kalan sezonda çıktığı 33 resmi maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.