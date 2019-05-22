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Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi

Yedek kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray’ın gündeminde Volkan Babacan ve Onur Kıvrak var.

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Spor Toto Süper Lig'in 61. Şampiyonu Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim'in kalede Fernando Muslera ile rekabete girmesini istediği iki isim var.
 
Birisi Başakşehir'den ayrılmak için izin isteyen Volkan Babacan, diğeri ise futbola veda eden Onur Kıvrak.
 
Onur'un bonservis sorunu olmadığı için Terim, Trabzonspor'un eski kalecisine daha sıcak. Aynı şekilde, milli takımda sürekli şans verdiği Volkan'ın da benzer şartlar oluşması durumunda alınmasını istiyor.
 
(Sabah)
 

ABD metrosunda bayıltan dayak

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