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Galatasaray'dan sürpriz stoper hamlesi!

Sezona Denizlispor'a 2-0 mağlup olarak başlayarak deplasman kabusunu yeni sezona taşıyan Galatasaray’da stoper ve orta sahadaki eksikler can sıkıyor.

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Fernando’nun ayrılması sonrası Marcao-Luyindama ikilisinden yaşanan düşüş, Konyaspor maçı öncesi teknik ekibi harekete geçirdi. Marcao’nun kırmızı kart cezalısı durumuna düşmesi ve yedekte Ahmet Çalık haricinde stoper bulunmaması, transfer çalışmalarını da hızlandıracak. Tüm camia Falcao transferine odaklanmışken Roma’nın Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi’yi kiralayan Sarı-Kırmızılı yönetimin, bu hafta içi sürpriz bir stoper transferine imza atabileceği öğrenildi. Öte yandan, Nijeryalı stoper Ozonrwafor’u kiralamak için kulüp aranıyor.
 
(Güneş)
 
 

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