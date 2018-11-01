Galatasaray'dan sürpriz transfer
Galatasaray, 18 yaşındaki Mısırlı genç futbolcu Hamdy Alaa Elsayed Mamed Mahmoud Abdelmoaty'e lisans çıkardı.
Galatasaray, 18 yaşındaki Mısırlı genç futbolcu Hamdy Alaa Elsayed Mamed Mahmoud Abdelmoaty Hamdy Ala Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty'i transfer etti. Genç oyuncunun lisansı da çıkarıldı.
Genç futbolcu ekim ayından beri Galatasaray'da deneniyordu.
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