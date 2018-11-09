Galatasaray'dan Tahkim'e itiraz

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta yaşanan olaylardan sonra Donk ve Rodrigues'e verilen cezalar nedeniyle Tahkim Kuruluna itiraz başvurusu yapıldı.

Tahkim Kurulunun, Galatasaray'ın Süper Lig'de yarın deplasmanda Kayserispor ile yapacağı karşılaşmadan önce olağanüstü toplanarak itiraz başvurusunu görüşmesi bekleniyor.

PFDK, Donk'a 6, Rodrigues'e ise 3 maç men cezası vermişti.