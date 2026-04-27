Galatasaray'dan taraftara açık antrenman

Galatasaray, Samsunspor deplasmanı öncesi RAMS Park'ta taraftara açık antrenman yapacak. “Hedef 26” parolasıyla gerçekleşecek buluşmada sarı-kırmızılı ekip, taraftarıyla moral depolayacak.

HABER MERKEZİ27 Nisan 2026 Pazartesi 20:11 - Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında taraftarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, taraftara açık özel bir antrenman gerçekleştirecek.

RAMS PARK'TA TARAFTARA AÇIK ANTRENMAN

Galatasaray, 29 Nisan Çarşamba günü RAMS Park'ta taraftarların katılacağı bir antrenman yapacak. "Hedef 26" parolasıyla çalışmalarını sürdüren takım, Samsunspor maçı öncesi taraftarıyla moral buluşması gerçekleştirecek.

Kulüp yetkilileri, antrenmanın saati, giriş koşulları ve Passolig zorunluluğu gibi detayların kısa süre içinde duyurulacağını bildirdi.

