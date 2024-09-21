İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2024 Cumartesi / 18 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1026
  • EURO
    38,1457
  • ALTIN
    2875.03
  • BIST100
    9900.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan taraftara derbi uyarısı!
Spor

Galatasaray'dan taraftara derbi uyarısı!

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarlarına uyarılarda bulundu.

21 Eylül 2024 Cumartesi 11:33 - Güncelleme:
Galatasaray'dan taraftara derbi uyarısı!
ABONE OL

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için taraftarlarına uyarıda bulundu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

"Fenerbahçe Maçı İçin Ülker Stadyumu'na Gidecek Büyük Galatasaray Taraftarı'nın Dikkatine!

Karşılaşmayı stadyumda izlemeye gidecek taraftarlarımızın, güvenlik önlemleri sebebiyle bireysel olarak hareket etmesine izin verilmeyecektir. Ülker Stadyumu'na gidecek olan taraftarlarımız, saat 14.00'te RAMS Park'ta toplanacaktır. Bilet kontrolü ve yapılacak üst aramasının ardından en geç saat 15.00'te Kadıköy'e hareket edilecektir.

Müsabaka günü RAMS Park'ta taraftarımız için passolig gişesi açılacak olup; Ülker Stadyumu'nda tek geçişlik passolig kart verilmeyecektir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.