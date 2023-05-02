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Spor

Galatasaray'dan taraftarlara açık idman

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş mağlubiyeti sonrası moral tazelemek isteyen Galatasaray, Başakşehir maçı öncesi taraftarlara açık antrenman yapacak.

2 Mayıs 2023 Salı 15:35 - Güncelleme:
Galatasaray'dan taraftarlara açık idman
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Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Galatasaray'da yeni bir karar alındı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 3 Mayıs Çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarlara açık antrenman yapma kararı aldı.

Saat 18.00'da başlayacak antrenmanda Galatasaraylı taraftarlarla, futbolcular ve teknik heyet bir araya gelecek.

Öte yandan bu kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan teknik direktör Okan Buruk "Galatasaraylıyım de, göğsünü gere gere. Mayıslar bizim, şampiyonluk çok yakın." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 30 maça çıkan Galatasaray, 70 puan toplayarak zirvede yer aldı.

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