Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası fi nalinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini 3-1 yenerek şampiyon oldu. İki maçtan da galibiyetle ayrılan Galatasaray Daikin, tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazanma başarısını gösterdi.

CEV Challenge Kupası'nda 2009-2010 sezonunda 3. olan temsilcimiz, CEV Kupası'nda ise 2011-2012, 2015-2016 ve 2020- 2021 sezonlarında ikinciliği elde etmişti. Galatasaray Kulübü, futbol, basketbol ve voleybolda Avrupa'da kupa kazanan ilk ve tek Türk takımı olarak tarihe geçti. Futbolda 2000 yılında UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı müzesine götüren Sarı-Kırmızılılar, erkek basketbolunda 2015-2016 sezonunda ULEB Avrupa Kupası'nı kazanmayı başardı. Kadın basketbolunda ise Avrupa Ligi'ni 2013-2014'te kazanan Galatasaray, Avrupa Kupası'nda ise 2008-2009 ve 2017- 2018 sezonlarında mutlu sona ulaşmıştı.