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Spor

Galatasaray'dan tarihi fark!

Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Çekmeköy Bilgidoğa Sportif'i 11-0 mağlup etti.

11 Eylül 2024 Çarşamba 19:45 - Güncelleme:
Galatasaray'dan tarihi fark!
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Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Çekmeköy Bilgidoğa Sportif'i 11-0 mağlup etti.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin açılış haftasında Çekmeköy Bilgidoğa Sportif ile Galatasaray Kadın Futbol Takımı karşı karşıya geldi. Ömerli Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 6-0 önde tamamlayan konuk ekip Galatasaray, 90 dakika sonunda 11-0 galip geldi. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Ebru Topçu (3), Catalina Usme (2), Malado Diallo (2), Nazlıcan Parlak (2), Berra Pekgöz ve Arzu Akkurt kaydetti.

Sezona 3 puanla başlayan Galatasaray, ikinci haftada Ünyespor'u konuk edecek. Çekmeköy Bilgidoğa Sportif ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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