23 Şubat 2026 Pazartesi
  • Galatasaray'dan tartışmalı pozisyon paylaşımı! “Hangisi ofsayt?”
Spor

Galatasaray'dan tartışmalı pozisyon paylaşımı! “Hangisi ofsayt?”

Galatasaray, haftaya damga vuran pozisyonları paylaşarak takipçilerine soru yöneltti. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

HABER MERKEZİ23 Şubat 2026 Pazartesi 23:20 - Güncelleme:
Galatasaray'dan tartışmalı pozisyon paylaşımı! “Hangisi ofsayt?”
Galatasaray, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadıkları Konyaspor maçında iptal edilen golleri ile birlikte Süper Lig maçlarında yaşanan pozisyonları paylaştı.

Galatasaray'ın paylaşımında, "Hepsi bu hafta oldu. Sizce hangisi ofsayt? Biz yorum yapmıyoruz, size bırakıyoruz." denildi.

