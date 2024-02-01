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Spor

Galatasaray'dan Tete'ye transfer izni

Sezon başında takıma katılan ancak performansından memnun olunmayan Tete için teknik direktör Okan Buruk'tan transfer izni çıktı.

1 Şubat 2024 Perşembe 10:20 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Tete'ye transfer izni
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Galatasaray'da sezon başında bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Tete'ye Ukrayna, Katar ve Brezilya kulüplerinden talipler var.

Sarı-Kırmızılı yönetim, Okan Buruk'la yapılan zirve sonrası genç oyuncunun menajerine transfer görüşmesi yapması için izin verdi.

Galatasaray'ın 23 yaşındaki oyuncudan beklentisi 10 milyon Euro. Brezilya kulübü Palmeiras'ın Tete için 6.5 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu, Galatasaray cephesinin bu rakamı kabul etmediği öğrenildi.

Galatasaray'da bu sezon 28 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

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