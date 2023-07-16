Türkiye Futbol Federasyonu, 1959 öncesi şampiyonluklar için bir komisyon kurulacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından özellikle Galatasaray cephesinden tepkiler gelmeye başladı.

"HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN VE MESNETSİZ"

Galatasaray kulübünden TFF'nin kararına tepki gelirken, sarı-kırmızılı kulüpte Burak Elmas başkanlığı döneminde yönetimde görev alan Rezan Epözdemir de TFF'nin komisyon için bir paylaşım yaptı. Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasa'nın 59. maddesine göre tahkim kurulu kararları kesindir. Hal böyle iken; Tahkim kurulu'nun bu konuda 2002 yılında vermiş olduğu karar kesindir. Bu karar aleyhine herhangi bir yargı veya disiplinel merciye başvurulamaz. İş bu gerekçelerle TFF'nin 1959 yılı öncesi için komisyon kurulmasına dair kararı açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir. Hukuk garabeti mahiyetindeki bu kararın nihai amacı ve hedefi bellidir. Unutulmamalıdır ki; Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır...." sözlerini kullandı.

"DEĞİŞTİRİLMESİ TEKLİF EDİLEMEZ"

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Ural Aküzüm ise, TFF'nin kararı için, "Bu gayrıciddi, hukuksuz ve istismarcı talep zaten kabul edilemez! Türk futbol tarihinin değiştirilmesi teklif dahi edilemez! Burası Dingo'nun ahırı değil! Türk futbol tarihini haksız yere değiştirmek, sözde en bü0yük tartışmasını yaratmak isteyenler mevzi kazanmış. Ufak hesaplarınıza yazıklar olsun. Yıldız istismarcılığı meselesi gayrıciddi, hukuk dışı ve şımarık bir talep olmanın ötesine geçip TFF'ce komisyona havale edilmiş." yorumunda bulundu.

"TAHKİM KURULU'NUN KARARI KESİN"

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan da, "TFF Tahkim Kurulu kararları kesindir. TFF, Türk futbolunun marka değerini yerle bir etmeye devam ediyor." açıklamasını yaptı.