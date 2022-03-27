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Spor

Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Son bir iyilik yapın ve istifa edin

Galatasaray, resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak TFF'yi istifaya davet etti.

27 Mart 2022 Pazar 22:47 - Güncelleme: 27 Mart 2022 Pazar 22:47
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Galatasaray, bir açıklama yaparak Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet etti.

Sarı-kırmızılılar'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzün demokratik bir şekilde ve tüzüklerimize uygun olarak gerçekleşen Olağan Genel Kurulu sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın yaptığı açıklamayı hayret ve üzüntüyle okudum.

Kendisi, altı kişinin bir arada şahit olduğu bir toplantıda yaşananları hiçbir endişe duymadan yalan olarak nitelemiştir.

Asıl yalan budur! Sayın Başkan, asli görevi olan Türk futbolunu yönetmeyi ve çürümüş hakemlik müessesesini ıslah etmeyi başaramadığından, her durumdan ucuz kahramanlık üretmeye çalışmaktadır.

Sayın Nihat Özdemir,

TÜRK FUTBOLUNA SON BİR İYİLİK YAPIN VE İSTİFA EDİN!

Bu vesileyle belirtmek isterim ki yeni yönetimimizin belirleneceği seçimlerimiz tamamlanıp, mazbatamızı devrettiğimiz görevdeki son saniyemize kadar Galatasaray ve adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Burak Elmas

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı"

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