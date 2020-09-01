Galatasaray'dan TFF'ye derbi başvurusu

01 Eylül 2020 Salı 00:35 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 00:35

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, ligin ilk yarısındaki 3 maçın seyircisiz olması durumunda 2. yarının ilk 3 maçının da seyircisiz olması gerektiğini söyledi.

TRT Spor'a konuşan ve TFF'ye maçların seyircili başlaması için başvuru yaptıklarını kaydeden Günay, "Aslında ilk 3 maçın seyircisiz oynanmasının çok mantığı gözükmüyor. 4. maçtan itibaren yüzde 30'luk seyirci alınacak gibi de gözükmüyor. 3 maçın nasıl seçildiği objektif şekilde açıklanabilecek bir durumda da değil.

LİGİN 2. YARISINDAKİ İLK 3 HAFTA DA SEYİRCİSİZ OYNANSIN!



Federasyona lig başından itibaren seyircili oynansın dedik. Mesafeli olacak, arada 1 koltuk boş olacak. Ligin ilk haftasından itibaren maçların seyircili oynanması daha makuldur. 4. hafta başlayabiliyorsanız, 1. hafta da başlayabilirsiniz. Bu mümkün değilse, ligin 2. yarısındaki ilk 3 hafta da seyircisiz oynansın.

İnsanlar empati yapabilmeli. Beşiktaş maçı seyircisiz oynandığında tek maçta kaybımız büyüktü. 1 sezon boyunca, en önemli 2 maçınızdan birini seyircisiz oynuyorsunuz ve büyük gelir kaybı yaşıyorsunuz, bu doğru bir uygulama değil." dedi.

Galatasaray'ın 1. haftada Gaziantep FK ve 3. haftada Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak.